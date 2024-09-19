Евросоюз поможет Украине восстановить половину потерянных мощностей энергии

Европейский союз планирует оказать помощь Украине в восстановлении пострадавшей энергетической инфраструктуры, чтобы обеспечить производство 15% от необходимых стране объемов электроэнергии. Об этом сообщил «Коммерсантъ», цитируя слова главы ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, Евросоюз увеличит экспорт энергии на Украину, что позволит покрыть еще 12% от потребностей. Таким образом, ЕС планирует восстановить около 4,5 ГВт из 9 ГВт утраченных мощностей. Для этого Еврокомиссия выделит Украине €160 млн, из которых €100 млн будут предоставлены за счет средств от замороженных активов России.

Важно отметить, что Евросоюз уже предоставил Украине более €2 млрд на поддержку энергетического сектора. По словам Зеленского, на территории страны уничтожено около 9 ГВт генерирующих мощностей.

Ранее США сократили военную помощь Украине из-за пустеющих складов.