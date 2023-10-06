Евросоюз забеспокоился из-за планов России открыть морскую военную базу в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что российская база с постоянным присутствием кораблей появится в Очамчырской бухте. Он добавил, что соглашение на этот счет уже подписано странами, порт уже готов к созданию военно базы. Глава Абхазии добавил, что государство заинтересовано в присутствии России.

Евросоюз отреагировал на новость негативно, заявив, что планы России поспособствуют усилению напряженности, а также угрожают стабильности региона. Также в ЕС подчеркнули, что настаивают на независимости целостности Грузии и ее границ. При этом МИД Абхазии заявил, что расположение базы России на территории республики – решение государства, на которое у него есть право.