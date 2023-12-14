Евросовет рассчитывает за несколько часов найти финансирование для Украины
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ближайшие несколько часов вопрос финансирования Украины должен решиться. Об этом сообщает РИА Новости.
Мишель рассказал, что Евросовет продолжает разрабатывать бюджет Евросоюза на ближайшие годы. Камнем преткновения стало желание Европы продолжить помогать Украине в небольших объемах, но в то же время Запад хочет сосредоточиться на своих внутренних проблемах и спланировать бюджет с учетом личных потребностей.
Пока достичь соглашения по бюджету Евросоюзу не удалось, но глава Евросовета убежден, что еще несколько часов сложных обсуждений и Европа сможет прийти к единому решению.