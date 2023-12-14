Евросовет рассчитывает за несколько часов найти финансирование для Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ближайшие несколько часов вопрос финансирования Украины должен решиться. Об этом сообщает РИА Новости .

Мишель рассказал, что Евросовет продолжает разрабатывать бюджет Евросоюза на ближайшие годы. Камнем преткновения стало желание Европы продолжить помогать Украине в небольших объемах, но в то же время Запад хочет сосредоточиться на своих внутренних проблемах и спланировать бюджет с учетом личных потребностей.

Пока достичь соглашения по бюджету Евросоюзу не удалось, но глава Евросовета убежден, что еще несколько часов сложных обсуждений и Европа сможет прийти к единому решению.