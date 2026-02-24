Ездят на овсе и быстрее иномарок: жители Подмосковья пересаживаются на лошадей

Суровые подмосковные зимы и бесконечные заторы заставили жителей Балашихи искать альтернативу привычным автомобилям в глубоком прошлом. Все чаще на городских перекрестках вместо рычащих моторов слышен перестук копыт, передает информацию REGIONS .

В местных социальных сетях завирусилось видео, где девушка на грациозной лошади смиренно дожидается зеленого сигнала светофора в одном ряду с иномарками. Кадры вызвали не только умиление, но и жгучую зависть у владельцев легковушек, вынужденных ежедневно начинать утро с длительных раскопок своих железных коней из-под снежных завалов. Пользователи Сети активно обсуждают преимущества живого транспорта, иронично отмечая, что мешок овса — и на работе, при этом никакого прогрева двигателя и страха перед пробками.

Однако романтика конных прогулок по городским джунглям разбивается о суровые требования безопасности. В подмосковной Госавтоинспекции подчеркивают, что лошадь на дороге — это такой же участник движения, на которого распространяются строгие правила. Верховая езда категорически запрещена на федеральных трассах и крупных магистралях. При отсутствии специальных дорожек всадник обязан держаться обочины или крайней правой полосы, двигаясь строго в потоке машин. Любые попытки обгона на скакуне считаются опасным маневром, способным спровоцировать ДТП. Более того, пересекать пешеходный переход наездник обязан исключительно пешком, ведя животное под уздцы, как того требуют регламенты.

Инспекторы также обращаются к автомобилистам с просьбой проявлять выдержку при встрече с гужевым транспортом. В ведомстве напоминают, что даже самое миролюбивое животное может потерять контроль от резкого звукового сигнала или агрессивного маневра со стороны водителя. При появлении лошади на проезжей части рекомендуется плавно снизить скорость и не пугать всадника излишним вниманием.

Пока одни шутят про замену «Мерседесов» на настоящих меринов, полиция напоминает: дорога требует дисциплины, независимо от того, сколько лошадиных сил находится под седлом или под капотом.

