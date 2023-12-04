Ежегодно на поддержку подмосковных многодетных семей выделяется около 6,5 млрд рублей

В Подмосковье насчитывается около 23 тысяч многодетных семей с невысокими доходами. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов. Таким семьям оказывается дополнительная материальная помощь в виде различных детских пособий и бесплатного проезда.

«В 3 тысячах многодетных семей у нас проживают детишки с инвалидностью. Для них также у нас предусмотрены различные дополнительные льготы, в том числе выплаты на ребенка с инвалидностью и выплаты по уходу. Всего у нас действует 24 меры поддержки», – подчеркнула Болатаева.

Министр отметила, что годовой бюджет на оказание этих мер поддержки составляет около 6,5 миллиарда рублей. Это 7 федеральных мер и 17 региональных.

«Есть льготы, которые полагаются всем многодетным семьям без признаков нуждаемости. Но есть и дополнительные выплаты и льготы, которые зависят от конкретной жизненной ситуации», – добавила Болатаева.

Министр напомнила, что разобраться в выплатах многодетным семьям поможет комплексная услуга на региональном портале Госуслуг. Также в каждом городском округе работают социальные чаты и чат-бот с разделом для многодетных семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области разрабатывают дополнительные меры поддержки многодетных семей.