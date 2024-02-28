Ежегодный Фестиваль финансовой культуры и грамотности проведут в Подмосковье

В эту пятницу в Подмосковье стартует ежегодный Фестиваль финансовой культуры и грамотности, в рамках которого для жителей проведут различные программы и мероприятия по вопросам экономической безопасности, финансовых пирамид, личных и семейных финансов, осознанного потребления, кредитования и кибербезопасности. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Так, для школьников и студентов колледжей проведут уроки финансовой грамотности с практическими заданиями и квест, для участников проекта «Активное долголетие» — вебинары и лекции о финансовом мошенничестве, воспитанников семейных центров — лекции и так далее. Отметим, что организаторами мероприятия выступают областное Министерство экономики и финансов, Минфин России, ГУ Банка России по ЦФО, отделение Социального фонда России по Москве и Московской области, Прокуратура Московской области, УФНС России по Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство социального развития Московской области и Министерство экологии Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.