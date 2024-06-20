Ежегодный фестиваль «Луховицкий огурец» пройдет в Московской области
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Луховицы]
В первую субботу июля на территории экофермы «Былинкино» под Луховицами пройдет ежегодный «Луховицкий огурец», гостей ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, дегустации, спортивные состязания и кулинарное шоу со звездой мирового уровня, подробности о котором пока держатся в тайне. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Луховицкие огурцы славятся на всей территории нашей страны. Благодаря производителю «Луховицкие овощи», специализирующемуся на выращивании огурцов и томатов, жители Подмосковья покупают свежую продукцию высокого качества круглый год», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Отметим, что организаторами мероприятия выступают администрация муниципалитета, экоферма «Былинкино» и дом культуры «Старт». Оно проводится при поддержке областного Минсельхозпрода.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
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