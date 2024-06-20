Ежегодный фестиваль «Луховицкий огурец» пройдет в Московской области

В первую субботу июля на территории экофермы «Былинкино» под Луховицами пройдет ежегодный «Луховицкий огурец», гостей ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, дегустации, спортивные состязания и кулинарное шоу со звездой мирового уровня, подробности о котором пока держатся в тайне. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.