Ежегодный областной конкурс «Педагогический дебют» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартовал девятый областной конкурс «Педагогический дебют». Участие в нем принимают молодые учителя, стаж работы которых составляет менее трех лет, напомнили в пресс-службе министерства образования региона.

На этой неделе пятьдесят два победителя муниципального этапа конкурса пройдут испытания на базе Орехово-Зуевского ГГТУ и гимназии № 15. Молодые педагоги представят свой опыт работы, проведут уроки с детьми, которых они видят впервые, продемонстрируют навыки ораторского искусства и знание актуальных проблем образования.

Победителями станут пять конкурсантов, набравшие наибольшее количество баллов. Как отметили в министерства образования Московской области, «Педагогический дебют» является важным испытанием для учителей, которые только начинают карьеру, помимо призовых мест педагоги получат ценный опыт и знания, которые позволят им развиваться.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что власти Подмосковья должны создавать условия для педагогов, обучающих детей искусственному интеллекту.