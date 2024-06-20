Ежемесячную денежную компенсацию могут оформить в Подмосковье неработающие пенсионеры

Новая услуга для жителей Подмосковья в возрасте 65 лет и старше доступна на региональном портале с марта этого года. За все это время ею воспользовались уже более четырехсот сорока раз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка». При этом данная выплата предоставляется, если доход неработающего пенсионера в возрасте шестидесяти пяти лет и старше составляет менее восемнадцати тысяч рублей. В таком случае государство производит доплату до этой суммы.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Для удобства пользователей в карточку услуги добавлены подсказки, которые помогут корректно ввести все данные. Ведомство рассматривает поступившую заявку в течение семи рабочих дней.

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