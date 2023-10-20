Еженедельные мероприятия по мониторингу качества воздуха прошли в Московской области

«Специалисты мобильных эколабораторий отбирают пробы воздуха и воды в местах, где имеются признаки загрязнения окружающей среды. Такие меры обоснованы и необходимы, ведь только с помощью наблюдений и лабораторных исследований можно выявить наличие или отсутствие превышений ПДК загрязняющих веществ», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.