Еженедельные мероприятия по мониторингу качества воздуха прошли в Московской области
Фото: [ГКУ «Мособлэкомониторинг»]
Мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» за последние семь дней совершили 21 выезд в 16 городских округов, чтобы оценить качество воздуха. Об этом сообщили в областном Минэкологии.
«Специалисты мобильных эколабораторий отбирают пробы воздуха и воды в местах, где имеются признаки загрязнения окружающей среды. Такие меры обоснованы и необходимы, ведь только с помощью наблюдений и лабораторных исследований можно выявить наличие или отсутствие превышений ПДК загрязняющих веществ», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.
Измерения проходили по 32 загрязняющим веществам. Результаты показали, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало норму.
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