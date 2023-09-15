Ежи Гриша и Маша из Подмосковья предсказали теплую погоду в ближайшие две недели

Узнавать погоду на ближайшее время можно не только по сводкам синоптиков, но и по поведению животных.

Так, ежи Маша и Гриша из театра культуролога Натальи Теньковой предсказали, что в ближайшие две недели в Подмосковье будет тепло. Об этом сообщило РИАМО. По словам Теньковой, если бы в обозримом будущем предстояли холода, то ежики постоянно сворачивались бы в клубок и почти не двигались.

«Сейчас они (ежи. — прим. ред.) достаточно активные. Это значит, что в ближайшие две недели будет комфортная, теплая погода», — рассказала она.

Тенькова отметила, что животные особенно чувствительны к переменам погоды, поскольку имеют сильную связь с природой.

Ранее синоптики предупредили, что в конце недели в Подмосковье возможны ночные заморозки.