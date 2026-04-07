«Ежики» на асфальте: разбросанные шипы угрожают водителям на дороге в Подольске

Дорога, ведущая в подольскую деревню Северово, внезапно превратилась в полосу препятствий с криминальным оттенком. Как пишет REGIONS , автомобилисты обнаружили на асфальте металлические шипы, хаотично разбросанные прямо по покрытию. Так называемые «ежики» практически незаметны в темноте, что превращает обычную поездку в русскую рулетку для колес.

Обеспокоенные водители уже сообщили об опасной находке в полицию. Информация появилась в телеграм-канале «360.ru Подольск». Местные жители тут же принялись строить догадки: кто и зачем усеял дорогу острыми предметами. Большинство склоняются к мрачной версии — таким способом могут действовать ночные грабители, рассчитывающие на вынужденную остановку зазевавшихся водителей.

Что делать, если автомобиль все же напоролся на шип и колесо начало стремительно сдуваться? REGIONS побеседовал с подольским автоэкспертом Денисом Генераловым, и его совет оказался жестким, но прагматичным.

«Самое главное правило — жизнь и безопасность дороже любого колеса. Если у вас есть хотя бы малейшее подозрение на возможное нападение, ни в коем случае не выходите из машины. Заблокируйте двери и постарайтесь уехать как можно дальше, пусть даже на дисках», — говорит автоэксперт.

Эксперт рекомендует немедленно заблокировать двери и, не обращая внимания на жалобный скрежет металла, попытаться уехать как можно дальше — даже если придется двигаться на голых дисках. Цель — добраться до ближайшего шиномонтажа или, на худой конец, до освещенного многолюдного места, где злоумышленники вряд ли решатся на открытые действия. После этого обязательно следует связаться с правоохранительными оргами и сообщить о точных координатах «засады». Полиция уже в курсе происходящего, но лишняя информация о новых местах разброса шипов может помочь быстрее вычислить злоумышленников.

