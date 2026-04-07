Новый скоростной лимит на М-4 «Дон» и М-11 «Нева»: что нужно знать водителям

С 13 апреля платные магистрали М-4 «Дон» и М-11 «Нева» официально переходят на летний скоростной режим. Максимальная разрешенная скорость на этих трассах повышается до 130 километров в час. Но, как предупреждают эксперты, новые цифры на знаках не означают, что педаль газа нужно утапливать до пола. О скрытых угрозах быстрой езды REGIONS рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

Главная ловушка платных дорог в теплое время года, по его словам, — ложное чувство безопасности. Идеально ровное покрытие, разделительные барьеры, четкая разметка и отсутствие встречки расслабляют водителя. Возникает иллюзия, что на скорости 130 км/ч ничего не угрожает. Но физика аварий от этого не меняется: при столкновении на таком скоростном пороге у шофера остаются буквально доли секунды на принятие решения.

«То, что знак позволяет ехать 130 км/ч, не означает, что нужно держать эту скорость при любом трафике, дожде, тумане или усталости. Если видимость хуже, плотное движение, впереди фура или машина с прицепом — разумнее снизить скорость, даже если формально можно быстрее», — отметил эксперт.

Автоэксперт выделил несколько типичных сценариев, которые на скоростных магистралях становятся смертельно опасными. Первый — резкая разница скоростей между автомобилями в потоке. Когда одни летят на 120-130 км/ч, а другие плетутся в правом ряду на 80-90 км/ч, любое неосторожное перестроение гарантированно превращается в жесткое ДТП.

Второй фактор — так называемый гипноз дороги. Долгая прямая езда на высокой скорости усыпляет внимание. Водитель перестает адекватно оценивать обстановку именно в тот момент, когда цена ошибки максимальна. Эксперт советует останавливаться каждые 2-3 часа или меняться за рулем с пассажиром, не пытаясь во что бы то ни стало «добить» последние километры.

Третий момент, который многие недооценивают, — дистанция и погода. На 130 км/ч безопасный интервал до впереди идущего автомобиля измеряется не двумя-тремя корпусами, а десятками метров. В противном случае при резком торможении впереди шансов среагировать просто не останется. Мокрый асфальт, колея или легкий туман при такой скорости многократно повышают риск аквапланирования или заноса.

Перед выездом на платную трассу Егоров рекомендует отдельно проверить давление в шинах и их общее состояние. Резина — единственное, что держит машину на дороге при движении на предельно разрешенной скорости, и ее износ или неправильное давление могут сыграть злую шутку. Летний лимит — это не приказ разгоняться, а всего лишь потолок, до которого можно подниматься только при полной уверенности в своих силах, технике и дорожных условиях.

