«Езжай прощаться»: молодой матери из Новочеркасска вынесли смертельный приговор

33-летняя жительница Новочеркасска скончалась после года лечения от злокачественного онкологического заболевания. Ей был диагностирован рак корня левого легкого на поздней стадии с наличием метастазов, передаетLife.ru.

После постановки диагноза женщина прошла курс лечения в московской клинике. В терапию входили 16 курсов химиотерапии, сеансы лучевой терапии на головной мозг, многочисленные госпитализации и медицинские процедуры.

На завершающем этапе лечения применялся специализированный препарат, приобретенный в том числе на средства, собранные с помощью благотворителей. Несмотря на проведенное лечение, спасти пациентку не удалось.

После ее смерти остались двое несовершеннолетних детей и супруг.

