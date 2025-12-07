«Езжай прощаться»: молодой матери из Новочеркасска вынесли смертельный приговор
В Новочеркасске молодая мать умерла после года борьбы с раком
33-летняя жительница Новочеркасска скончалась после года лечения от злокачественного онкологического заболевания. Ей был диагностирован рак корня левого легкого на поздней стадии с наличием метастазов, передаетLife.ru.
После постановки диагноза женщина прошла курс лечения в московской клинике. В терапию входили 16 курсов химиотерапии, сеансы лучевой терапии на головной мозг, многочисленные госпитализации и медицинские процедуры.
На завершающем этапе лечения применялся специализированный препарат, приобретенный в том числе на средства, собранные с помощью благотворителей. Несмотря на проведенное лечение, спасти пациентку не удалось.
После ее смерти остались двое несовершеннолетних детей и супруг.
