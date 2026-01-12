Фабрика фиктивных студентов: как ректор петербургского вуза за 40 млн «учил» 500 мигрантов, которых никогда не видел

В Санкт-Петербурге завершено расследование громкого уголовного дела, связанного с организацией фиктивной образовательной схемы для нелегальных мигрантов. Как сообщает региональное главное управление МВД, перед судом предстанет руководство частного вуза во главе с ректором.

По данным Telegram-каналов, центральной фигурой в деле является Александр Борзов — ректор петербургского реставрационно-строительного института. Следствие считает, что он возглавлял преступную группу, в которую также входили предприниматель и уроженец одной из стран Ближнего Востока, обладавший тройным гражданством.

Схема, по версии обвинения, работала с января 2020 года по ноябрь 2024 года. Злоумышленники искали иностранцев, которым требовалось продлить пребывание в России, и предлагали им оформить учебные визы. Для этого вуз фиктивно зачислял мигрантов в студенты, не обеспечивая реального обучения. Через эту систему было легализовано 501 человек, а общий незаконный доход группы превысил 40 миллионов рублей. Эти средства, как утверждает следствие, в дальнейшем также были отмыты.

Всем троим фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: 322.1 (организация незаконной миграции) и 174.1 (легализация, или «отмывание» денежных средств). В настоящее время они находятся под домашним арестом в ожидании суда. Этот случай демонстрирует масштабы использования образовательных учреждений как прикрытия для незаконной миграции и отмывания капиталов.