«Фабрика уже работает»: российские ученые выпустили тестовые серии вакцины от рака

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустили первые опытные серии персонализированной мРНК-вакцины для лечения рака. Ученые получили полный пакет разрешительных документов для ее применения. Об этом сообщает ТАСС.

Новая российская фабрика по производству препаратов на основе матричной РНК (мРНК) заработала в полную силу. Как сообщил руководитель центра Александр Гинцбург, она не только построена и оснащена, но и уже выпустила три первые валидационные серии противораковой вакцины.

Ключевым достижением ученые считают получение полного пакета разрешительных документов. Это дает право на использование всей цепочки технологии — от диагностики пациента до выпуска готового препарата и его применения в клинике. Работы ведутся на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии.

Речь идет о персонализированной вакцине «Неоонковак», предназначенной для терапии меланомы — агрессивного рака кожи. Препарат создан для лечения взрослых пациентов с неоперабельными или метастатическими формами болезни. Технология мРНК позволяет «научить» иммунную систему человека распознавать и уничтожать уникальные мутации конкретной опухоли. Минздрав России уже разрешил использование двух новых противоопухолевых вакцин, включая эту разработку. Теперь, после выпуска тестовых серий, открывается путь к началу клинических испытаний на пациентах.

