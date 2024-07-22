Фадеев хочет засудить Глюкозу после «пьяного» концерта в Красноярске

Продюсер Максим Фадеев обратится в суд из-за очередного скандала вокруг певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Как сообщает KP.RU , артистка может лишиться не только хитов, но и псевдонима.

День металлурга в Красноярске надолго запомнится фанатам блондинки. Судя по роликам в Сети, певица шаталась на сцене, странно себя трогала и с трудом удерживала равновесие. В шоке остались не только слушатели, но и организаторы: за выступление артистка получила гонорар в 5 млн рублей.

Скандал стал для продюсера Макса Фадеева последней каплей. В своем блоге он объявил, что через суд лишит подопечную псевдонима и прав на хиты. Подобное композитор заявлял еще в конце 2023 года после «голой» вечеринки Ивлеевой. По какой-то причине участие звезды в этой вакханалии не отразилось на ее карьере, хотя Фадеев и тогда грозился судом. В итоге Глюкоза все-таки «дотанцевалась».

«Наталья Ионова была частью созданного мною проекта, группы Глюк’оZа. Ее время вышло и ее попросили уйти. В том числе в связи с ее политическими взглядами. То, что произошло в Красноярске – переходит все границы, это затрагивает мою репутацию. <...> Больше терпеть нет сил и не хочется. Мы решили с юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом и петь мою музыку. Мы постараемся это сделать», — написал Фадеев.

Как выразился продюсер, его музыка из-за выходок Глюкозы постоянно «полоскается в нечистотах». Пришло время положить этому конец.

Пока студии MALFA Максима Фадеева удалось разделить «карточки» проектов с одинаковыми названиями на разных стриминговых сервисах. Новые хиты вошли в его половину. Также продюсер обновил мультяшного персонажа певицы, его «отправят» покорять Китай. Многое будет зависеть от разрешения скандала. Пока звезда и ее представители молчат.

Ранее Иосиф Пригожин высказался о скандальном концерта певицы Глюкозы в сибирских краях.