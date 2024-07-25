Фаевская рассказала о возмещении ущерба от ДТП в размере свыше страховой выплаты

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, кто обязан возместить ущерб, причиненный в результате ДТП, если его размер превышает размер страховой выплаты.

С соответствующим вопросом к омбудсмену обратился житель Волоколамска Михаил. Мужчина рассказал, что после дорожной аварии страховая компания виновника ДТП выплатила 400 тысяч рублей, но этого недостаточно для восстановления поврежденного автомобиля.

По словам Фаевской, 400 тысяч рублей — это максимальная страховая сумма, которую страховщик обязуется возместить потерпевшему. Если этого недостаточно, оставшуюся сумму обязаны возместить гражданин или юрлицо, которые застраховали свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего. Таким образом, эта обязанность лежит на лице, виновном в совершении ДТП.

Если виновник аварии отказывается возместить ущерб добровольно, потерпевший может обратиться с иском в суд. Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. К заявлению следует приложить заключение специалиста, которое подтверждает общую сумму причиненного ущерба. Ответчик вправе оспорить это заключение. В таком случае может быть проведена судебная экспертиза.