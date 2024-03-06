Фаевская: женщины с детьми до 14 лет могут получить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, может ли женщина получить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы, если у нее есть несовершеннолетние дети.

С соответствующим вопросом к омбудсмену региона обратилась жительница Орехово-Зуево Валентина Сергеевна. Женщина сообщила, что у ее дочери, которая была осуждена, имеются на иждивении двое детей в возрасте 9 и 13 лет.

По словам Фаевской, согласно УК РФ, предусмотрена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы женщинам, у которых есть дети в возрасте до 14 лет. Также право на отсрочку имеют беременные женщины и мужчины, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет и являющиеся единственным родителем.

«Отсрочка отбывания наказания возможна лишь при условии положительного поведения лица, его добросовестного отношения к исполнению обязанностей по воспитанию ребенка, исключающих оказание какого-либо отрицательного воздействия на ребенка», - подчеркнула омбудсмен.

Отсрочка невозможна, если осужденный совершил преступление против половой неприкосновенности детей, тяжкое и особо тяжкое преступление против личности, преступление, сопряженное с осуществлением террористической деятельности, либо преступление против государственной власти.