Фальсификат сократился на 50%: эти три вида меда подделывают чаще всего

С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в Федеральный закон № 556-ФЗ, усилившие требования к качеству и безопасности продукции пчеловодства. Как рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, за последний год количество фальсификата на рынке меда сократилось примерно на 50%.

Под подделкой понимается продукт, не соответствующий заявленной маркировке — чаще всего это сахарный сироп или дешевые сорта под видом более дорогих. Наиболее часто фальсифицируют монофлорный мед — липовый, гречишный и акациевый, особенно в экономсегменте, пишет «Парламентская газета».

Роскачество продолжает мониторинг рынка и реагирует на обращения потребителей. По словам Саратцевой, покупатели активно сообщают о сомнительных марках, и такие образцы включаются в исследования. Одновременно государство усиливает поддержку малых производителей, включая пчеловодов, что помогает формировать добросовестную конкуренцию и повышать прозрачность отрасли.

В планах Роскачества — новые проверки. В 2026 году особое внимание уделят готовым блюдам, спортивному питанию и быстрорастворимой лапше. Также продолжается работа над ГОСТом на русскую кухню, в который уже включено более 200 традиционных блюд. Документ планируется принять до конца 2026 года, он пройдет публичное обсуждение с возможностью внесения предложений со стороны профессионального сообщества и граждан.

Ранее сообщалось, как «бартерные» врачи захватывают российские больницы.