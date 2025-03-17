Фанат Давидыча поплатился здоровьем за рекорд по приседаниям

Молодой человек, вдохновленный достижениями блогера Эрика Китуашвили, известного как Давидыч, попал в больницу после того, как сделал две тысячи приседаний, пишет телеграм-канал Mash.

21-летний россиянин из Владивостока в январе поспорил с друзьями на 20 тыс. руб. о том, что сможет побить рекорд кумира по приседаниям — сделать больше 1251 упражнения. В результате экстремального челленджа молодой человек выполнил впечатляющие 2 тыс. приседаний. На это у него ушло больше девяти часов — россиянин приседал с 18:00 до 3:00 мск.

Наутро после марафона молодой человек почти не смог встать с кровати, но продолжил жить обычной жизнью и даже ходить на работу. Однако вскоре состояние здоровья подписчика Давидыча ухудшилось — моча резко поменяла цвет на коричневый.

Молодой человек отправился в больницу и сдал анализы, результаты которых установили, что уровень креатинина и не только оказался выше нормы. Россиянина экстренно госпитализировали. В больнице врачи занялись лечением печени и почек.

Окончательный диагноз молодому человек так и не установили — медики местной больницы признали, что с подобными случаями сталкиваются впервые. Однако позже врачи выбрали лечение от почечной недостаточности, так почки россиянина работали только на 50%.

За время реабилитации молодой человек потерял 7 кг, а боль в ногах прошла лишь через неделю после челленджа. Перед этим экстремальным испытанием он не занимался спортом последние пять-шесть лет.

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