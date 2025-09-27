Фанат российского футбольного клуба пытался пронести на стадион нацистскую символику

В Самаре перед началом футбольного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным клубом «Крылья Советов» и московским «Динамо» задержали мужчину, пытавшегося пронести на стадион запрещенную символику. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Сотрудники службы безопасности на входе пресекли попытку болельщика пройти на территорию спортивного сооружения с шарфом, на котором была изображена нацистская символика.

На предмете одежды был размещен так называемый «Кельтский крест», который активно использовался сторонниками фашистской идеологии в период Второй мировой войны (ВОВ). Нарушителя доставили в отделение полиции для составления необходимых документов.

В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП), которая предусматривает ответственность за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Собранные материалы направлены в компетентные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Сам футбольный матч состоялся в пятницу, 26 сентября, и завершился победой столичного «Динамо» со счетом 3:2.

