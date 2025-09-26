Прокуратура подтвердила, что депутат Останина демонстрировала нацистскую символику

Прокуратура подтвердила факт демонстрации нацистской символики депутатом Государственной думы РФ Ниной Останиной. Об этом в телеграм-канале сообщил генеральный директор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Инцидент произошел на фоне конфликта вокруг фильма о Мавзолее, где лежит тело советского вождя Владимира Ленина, созданного при участии «Спаса».

После выхода картины Останина выразила свое негативное отношение к фильму и обвинила его создателей в реабилитации нацизма. В своем телеграм-канале она разместила измененную версию логотипа телеканала, где буквы «С» были заменены на руны «зиг», идентичные символике войск «СС» времен Третьего рейха.

Представители телеканала обратились в правоохранительные органы с заявлением по факту оскорбления и публичной демонстрации запрещенной символики. Проведенная прокуратурой проверка установила состав административного правонарушения.

«Факты публичного демонстрирования нацистской символики установлены, в связи с чем в Генеральную прокуратуру РФ будет направлен пакет документов с тем, чтобы принять меры по ограничению доступа к соответствующим страницам (пост в телеграме Останиной, пост в контакте художника Родионова-Петрыгина)», — сообщил Корчевников.

Он добавил, что результаты проверки также будут переданы в управление Центра по противодействию экстремизму для дальнейшего процессуального решения.

