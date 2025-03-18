Фанатки «облепили» турецкого секс-символа Джана Ямана у отеля в Москве

Звезду турецких сериалов «Ранняя пташка» и «Мистер Ошибка» Джана Ямана одолела толпа поклонниц возле отеля. Некоторые прождали его не менее пяти часов, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на SHOT.

Турецкий секс-символ остановился в московском отеле «Ритц-Карлтон». Некоторые поклонницы простояли пять часов в ожидании выхода Ямана. Самые стойкие в итоге добились от звезды автографа и даже смогли в толпе сделать селфи. Прохожие мужчины также воспользовались ситуацией и сфотографировались с актером.

Напомним, что 35-летний Джан Яман прилетел в Москву для участия в премьерном показе исторического блокбастера «Эль Турко». В нем он сыграл главную роль.

Ранее депутат из Брянской области призвал ограничить пиар-акцию турецких сериалов.