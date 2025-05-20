Фанатки отсудили у Киркорова деньги за то, что тот не спел им во времена пандемии COVID-19

Две поклонницы певца Филиппа Киркорова отсудили у него деньги за отмененные во время пандемии COVID-19 концерты. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Иски со стороны поклонниц Киркорова были поданы в отношении ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». Один судебный иск поступил из Ростова-на-Дону, другой — из Краснодара. В каждом из этих городов должен был состояться концерт солиста, но потом они были отменены из-за пандемии COVID-19.

«Они расстроились, что не смогли потанцевать на концерте Бедросовича во время локдауна в 2020 году, когда все сидели на самоизоляции», — указал микроблог.

В каждый иск были включены стоимость билетов, моральная компенсация, а также судебные расходы. В итоге суд постановил выплатить одной из пострадавших 40 тыс., а другой — 20 тыс. рублей. Судебным приставам до сих пор не удалось взыскать с ООО положенные средства, так как все счета этой организации заблокированы на протяжении последнего года.

Ранее по поводу Киркорова высказались в США. Во время выступления в эфире американский ведущий Джимми Фэллон заявил, что хочет такие же волосы, как у российского певца. Пресс-секретарь солиста уже отметил, что Киркорова сумели оценить даже в Соединенных Штатах.