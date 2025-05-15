Киркоров засветился на известном американском шоу Джимми Фэллона

Фото: [ Кадр из фильма «Братья». Режиссер М. Горобец. 2024 год ]

Во время выступления в эфире американский ведущий Джимми Фэллон заявил, что хочет такие же волосы, как у российского певца Филиппа Киркорова. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Американский телеведущий Джимми Фэллон ведет популярное в США шоу. Во время очередного выпуска программы он заявил, что похож на российского певца Киркорова. Он добавил, что хочет точно такие же волосы. По этому поводу свой комментарий дал пресс-секретарь певца.

«Филипп такой величины икона, что все хотят дотянуться. И за океаном в том числе», — привел его слова микроблог.

Он также добавил, что в США не могут добиться того, чтобы Киркоров посетил с визитом студию этого шоу.

Ранее сообщалось, что во время концерта на петербургской сцене на Филипе Киркорове вспыхнула одежда. Пиротехника опалила руку исполнителя. Несмотря на происшествие, после смены образа звезда вернулся на сцену и продолжил концерт.