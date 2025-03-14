Фанатки устроили потасовку во время концерта Меладзе
Русскоговорящие женщины подрались на концерте Меладзе в Эстонии
Фото: [Медиасток.рф]
Концерт исполнителя Валерия Меладзе в ледовом холле «Тондираба» в Таллине закончился дракой поклонниц, сообщает «Инфо24» со ссылкой на канал «Страсти».
Большая часть посетительниц концерта 59-летнего артиста была увлечена песней «Небеса», которую пел Меладзе, а другая отвлеклась на громкий скандал в зале. Как оказалось, одна из женщин слишком активно двигалась и подпевала, мешая обзору и покою других посетителей. В итоге ее попыталась осадить одна из фанаток, что привело к скандалу и драке.
Отмечается, что женщины ругались на русском языке, что вызвало удивление у многих. В Эстонии язык — это острый социальный вопрос из-за антироссийского политического курса страны.
Скандалисток в итоге успокоила охрана, и Валерий Меладзе смог дальше проводить концерт, а также общаться с благодарной публикой.
Ранее SHOT сообщил о тайной жизни Валерия Меладзе в Московской области.