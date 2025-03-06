Стало известно о тайной жизни Валерия Меладзе в Московской области

Певец Валерий Меладзе втайне проживает в Подмосковье в промежутке между зарубежными гастролями. Он совершенно не афиширует свою жизнь в РФ. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Авторам микроблога удалось узнать, что певец обитает в трехэтажном коттедже, который расположен в закрытом жилом комплексе «Миллениум-парк», находящемся в Подмосковье. В свое время для его возведения Меладзе приобрел земельный участок подальше от глаз соседей. Общая площадь участка составляет 2,7 тыс. кв. м.

«Площадь роскошной недвижки составляет около 600 метров, средняя цена такого коттеджа — от 350 млн руб. Достроил хоромы певец только к 2021 году и сразу же переехал туда из другого особняка», — указал микроблог.

Временами коттедж выглядит пустым и заброшенным. Но артист в этом году как минимум дважды жил в нем. В первый раз он приезжал в Москву на похороны отца. Во второй — провел какое-то время перед отлетом на гастроли в Азербайджан.

В то же время Меладзе отказывается от выступлений в России. Его менеджеры объясняют это очень напряженным графиком. Организаторы концертов утверждают, что это происходит от страха певца перед утечкой информации в СМИ и последующей критикой со стороны общества.

Ранее сообщалось, что за последний год прибыль в России брата певца, Константина Меладзе, увеличилась в пять раз. Композитор, покинувший Россию в начале специальной военной операции, не просто продолжает свою деятельность на российском рынке, но и значительно увеличивает свои финансовые результаты.