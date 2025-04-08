Стало известно, как наркотики могли вызвать смертельную пневмонию у Паши Техника

Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , что наркотическое опьянение могло привести к пневмонии у рэпера Паши Техника.

По предположению эксперта, наркотическое опьянение могло спровоцировать заброс рвоты в легкие, что и вызвало тяжелую пневмонию у Паши Техника. По данным экспертизы, это именно неуточненная пневмония. То есть, она была вызвана вследствие различных патологических процессов, что запустили острую дыхательную и почечную недостаточность.

«Они, в свою очередь, привели к септическому шоку, который, грубо говоря, и стал непосредственной причиной смерти. Септический шок — это конечный этап длительного процесса различных патологических изменений, которые постепенно развивались и в итоге привели к летальному исходу», — объяснил врач.

Однако мнение Решетуна лишь предположение. Наличие наркотиков на данный момент можно лишь предполагать, но правду на ситуацию прольет судебно-химическое исследование.

Напомним, что 5 апреля стало известно о смерти 40-летнего Паши Техника. Рэпер находился в Таиланде, где за его жизнь несколько дней боролись врачи. Однако после комы пациент скончался от осложнений при пневмонии.

Ранее в Сети показали заключение о смерти Паши Техника.