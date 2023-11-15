«Разрушительная форма маниакального преследования»: раскрыт психологический портрет опасного фаната МакSим

Хейтер, ненавидящий певицу МакSим, чуть не сорвал концерт звезды. Он позвонил организаторам и сообщил, что взорвет зал со зрителями, если выступление в Москве все же состоится. Территорию осмотрели и усилили охрану.

По данным журналистов, фанат, сделавший шаг от безумной любви до ослепляющей ненависти, живет в Петербурге, его зовут Илья, и он уверен, что является братом певицы. Особое бешенство у него вызывают песни про трудный возраст и ночные дороги.

Психолог Сергей Костеренко рассказал, насколько такие люди опасны, и что заставляет человека так истово фанатеть от звезд.

По его словам, этом фанату требуется помощь врачей–психиатров.

«Типичный психологический портрет ярого фаната: неуверенность в себе, заниженная самооценка, непройденная сепарация с родителями, проблемы в общении со сверстниками, склонность к зависимым отношениям, категоричность мышления, перфекционизм, болезненное одиночество», — рассказал Костеренко интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его мнению, болезненное стремление быть сопричастным к кумиру становится психологическим способом выживания.

«Звезда транслирует образ окруженного вниманием и любовью человека безупречной красоты, открытости. Это то, что так хотел бы пережить и сам фанат, но не может. Тогда он как бы присоединяется к образу звезды, назначенной кумиром, идеалом, образцом подражания», — пояснил Костеренко.

Увлечение звездой переходит в манию, когда человек отчаивается в своей личной жизни достичь чего-то подобного. Так, фанат может называть себя, например, братом звезды.

«Это стремление быть сопричастным к идеальному образу, которым хочется быть. Когда какой-то поступок звезды оказывается за пределами допустимого для фаната, идеальный образ вдруг разрушается. Это переключает его в разрушительную форму маниакального преследования того, кого он назначил виновным в крушении надежд и потере смысла жизни», — заключил собеседник издания.

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