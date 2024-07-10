ФАП появится в деревне Дубранивка городского округа Шаховская

В деревне Дубранивка городского округа Шаховская готов к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), застройщику выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строительство прошло в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь ФАПа составляет 200 квадратных метров, он рассчитан на 36 посещений в смену. В здании обустроили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную комнату, палату и помещение для персонала. Объект построили с применением технологий индустриального модульного строительства из готовых конструкций.

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