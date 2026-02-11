Фары, колеса и зеркала: топ-5 городов России, где автомобиль разберут по винтикам

Ведущие страховые компании России подвели итоги 2025 года и составили антирейтинг автомобилей, которые чаще всего становились мишенями для воров запчастей. Данные разных компаний разнятся, но сходятся в одном: злоумышленники предпочитают быстрый и незаметный демонтаж, пишет Autonews .

Согласно статистике «Ренессанс страхования», на кражи конструктивных элементов автомобиля, таких как дворники, зеркала и фары, пришлось 36% всех инцидентов. Еще 27% составили кражи колес. Компания «Зетта Страхование» подтверждает, что основными целями в 2025 году были фары и колеса, особенно у марок премиум-сегмента — Porsche, Volkswagen, Audi и Volvo. В «ВСК» отмечают растущий интерес воров к дорогостоящим электронным блокам.

Список марок, наиболее уязвимых для воров, сильно зависит от портфеля конкретного страховщика. «ВСК» включила в свой антирейтинг DAF, Kia, Shacman, а также Haval, Scania, Subaru и ВАЗ. «Совкомбанк Страхование» указывает, что основной мишенью являются грузовики, с которых чаще всего воруют модуляторы прицепов, шины и диски.

География преступлений также обширна. По данным «ВСК», наиболее проблемными в 2025 году были Самарская и Ростовская области, Москва и Подмосковье. «Ренессанс страхование» называет среди лидеров Екатеринбург, Санкт-Петербург и Казань. Особую озабоченность вызывает ситуация в Липецке, где, по информации «Совкомбанк Страхования», системный ущерб от подобных преступлений уже превысил 100 млн рублей.

Эксперты напоминают о базовых способах защиты: парковка на охраняемых или освещенных местах под камерами. Для защиты конкретных деталей рекомендуется установка «секретных» гаек на колеса, механических блокираторов или лазерной маркировки VIN-номера на фары, а также использование сигнализаций с датчиками наклона и удара.

