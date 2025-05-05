ФАС дала согласие на запрос «Магнита» о покупке акций «Азбуки вкуса»
РИАН: ФАС согласовала ходатайство «Магнита» о приобретении доли «Азбуки Вкуса»
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Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС) дала согласие на запрос ретейлера «Магнит» о предварительном одобрении приобретения части акций «Азбуки вкуса», сообщило РИА Новости.
В конце апреля «Магнит» заявил о покупке контрольного пакета акций «Азбуки вкуса». Завершение сделки зависит от одобрения ФАС и выполнения ряда других условий.
По данным на 2024 год, доля группы лиц покупателя на рынке розничной торговли продуктами питания не превышает 25% ни в одном из регионов, где расположены приобретаемые магазины. Следовательно, сделка не окажет негативного влияния на конкуренцию.
«Магнит» также заявил о готовности добровольно ограничить наценку до 10% на отдельные позиции из 13 категорий социально значимых товаров, продаваемых в «Азбуке вкуса», в случае завершения сделки.
Ранее сообщалось, что ретейлер «ВкусВилл» за первый квартал закрыл более 10% магазинов.