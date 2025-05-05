ФАС дала согласие на запрос «Магнита» о покупке акций «Азбуки вкуса»

В конце апреля «Магнит» заявил о покупке контрольного пакета акций «Азбуки вкуса». Завершение сделки зависит от одобрения ФАС и выполнения ряда других условий.

По данным на 2024 год, доля группы лиц покупателя на рынке розничной торговли продуктами питания не превышает 25% ни в одном из регионов, где расположены приобретаемые магазины. Следовательно, сделка не окажет негативного влияния на конкуренцию.

«Магнит» также заявил о готовности добровольно ограничить наценку до 10% на отдельные позиции из 13 категорий социально значимых товаров, продаваемых в «Азбуке вкуса», в случае завершения сделки.

Ранее сообщалось, что ретейлер «ВкусВилл» за первый квартал закрыл более 10% магазинов.