«ВкусВилл» начал закрывать торговые точки

За первые три месяца текущего года сеть магазинов «ВкусВилл» прекратила работу 238 торговых точек, что эквивалентно 10,5% от общего числа магазинов, функционировавших в конце 2024 года. Информацию об этом привел «Коммерсантъ», ссылаясь на сведения, предоставленные компанией Infoline.

В аналогичном периоде прошлого года компания, наоборот, открыла 123 новых магазина. Представители пресс-службы «ВкусВилл» подтвердили факт закрытия некоторых магазинов, уточнив, что это коснулось только нерентабельных точек.

Ольга Сумишевская, партнер консалтинговой фирмы One Story, высказала мнение, что ретейлер, вероятно, планирует уделить больше внимания развитию онлайн-продаж, которые в настоящее время обеспечивают более половины всего оборота.

В этой связи постоянное расширение сети физических магазинов теряет смысл. Подтверждением этому служит статистика Infoline, показывающая увеличение числа дарксторов «ВкусВилла» (магазинов, работающих исключительно на доставку) на 5,5% в январе-марте, до 230 объектов.

Сокращение числа магазинов является нетипичной тенденцией для российского рынка продуктового ретейла. Подобная ситуация наблюдается лишь у сети «Бристоль», что обусловлено приоритетом Mercury Retail Group в отношении «Красного & Белого», и у группы компаний «Торгсервис» (дискаунтеры «Светофор», «Маяк», «Проспект»).

Ранее сообщалось, что «Магнит» заключил соглашение о покупке «Азбуки вкуса».