В популярных сосисках и колбасе обнаружены сальмонеллы и листерии

В популярных марках сосисок и колбасы нашли сальмонеллы и листерии. Под угрозой оказались покупатели сетевых магазинов по всей стране. Об этом сообщает Telegram -канал «SHOT Проверка».

Сразу в нескольких партиях мясной продукции известных брендов обнаружены опасные бактерии. Проверки Россельхознадзора показали наличие сальмонелл в молочных сосисках «Останкинского МПК» и в фарше из индейки от «Пензамол инвест». Зараженные изделия попали на полки сетей «Светофор» и «Маяк».

Не обошлось и без более серьезной угрозы — в колбасе «Комбината Дубки» найдены листерии, способные вызвать тяжелую инфекцию, особенно опасную для беременных. В ряде случаев листериоз приводит к выкидышу и поражению внутренних органов.

Под усиленный лабораторный надзор попали еще девять производителей, включая крупные мясокомбинаты из Саратова, с Алтая и Ставрополья. Мера призвана защитить потребителей от заражения и остановить распространение потенциально смертельно опасной продукции.

Ранее кардиолог Рохас предупредил о риске появления рака из-за употребления сахара и рафинированной муки.