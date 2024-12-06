ФАС начала проверки производителей сливочного масла из-за жалоб россиян на рост цен

Федеральная антимонопольная служба начала проводить проверки предприятий, которые выпускают сливочное масло. Основанием для этого стали жалобы граждан РФ на заметное подорожание данного продукта. Об этом рассказало РИА Новости.

Антимонопольщики стали проверять, как выполняют производители сливочного масла запрет на антиконкурентные соглашения.

«ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен», — указали представители данного ведомства.

В ФАС считают, что предприятия, выпускающие масло, могли устроить ценовой сговор, и по этой причине проверят у них документы. Уже начаты проверки в Москве, Барнауле, Ижевске, Омске, а также в Свердловской и Вологодской областях. Все выводы будут делаться только по итогам проверок и после того, как собранные данные будут тщательно проанализированы.

Ранее в Национальном союзе производителей заявили, что подорожание сливочного масла объясняется чисто экономическими причинами. По утверждению этого ведомства, себестоимость выпуска данного продукта поднялась на протяжении года на 19%. Там также напомнили, что цены на этот продукт растут во всем мире.