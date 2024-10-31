Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила МТС и «МегаФон» в нарушении законодательства из-за взимания дополнительных сборов с клиентов в Крыму, сообщил «Коммерсантъ».

В августе ФАС начала расследование в отношении операторов из «большой тройки» по поводу роуминговых тарифов на полуострове.

Вслед за этим «Билайн» объявил об отмене надбавок в регионе, начиная с января 2025 года, и поэтому для него предписание не было выдано.

Как отмечает ФАС в своем пресс-релизе, взимание дополнительных средств без экономического или технологического обоснования ущемляет права пользователей.

МТС сообщила «Коммерсанту», что пока не получала официального решения и предписания от ФАС. В «МегаФоне» также отметили, что прокомментируют ситуацию после получения документов. Оператор подчеркнул, что осуществляет работу в Крыму через местные инфраструктуры и несет расходы на роуминг.

Пресс-служба «МегаФона» добавила, что стоимость связи для их абонентов зависит от тарифов местных операторов, и компания активно ведет переговоры о снижении цен, что тоже влияет на роуминг.

Ранее сообщалось, что ФАС признала весеннее повышение стоимости услуг МТС на 8% незаконным. В связи с этим оператор должен вернуть 3 млрд руб. в бюджет. Служба считает, что действия оператора затронули интересы 30 млн абонентов.