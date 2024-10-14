ФАС приняла меры в отношении МТС из-за подорожания тарифов

Федеральная антимонопольная служба России обязала мобильного оператора к снижению стоимости тарифов и выплате 3 млрд руб. в бюджет. Об этом сообщил «РБК», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

ФАС признала весеннее повышение стоимости услуг на 8% незаконным. В связи с этим оператор должен вернуть 3 млрд руб. в бюджет. Служба считает, что действия оператора затронули интересы 30 млн абонентов.

Это экономически не обоснованное решение МТС нарушило права потребителей. Кроме того, компания обязана снизить стоимость тарифов в соответствие с требованиями регулятора.

В настоящее время оператор изучает указания ФАС и планирует принять решение о дальнейших действиях после тщательной оценки ситуации.

Ранее ФАС представила способ сдерживания цен на авиабилеты.