ФАС попросили срочно вмешаться из-за роста цен на топливо

Парламентарии потребовали от антимонопольной службы проверить обоснованность резкого подорожания бензила и дизеля. По их данным, стоимость топлива увеличивается вдвое быстрее официальной инфляции. Об этом также сообщил ТАСС .

Инициативу проявило руководство думской фракции КПРФ, направив официальное обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Они указывают, что на минувшей неделе темпы роста цены достигли максимального уровня с начала года. Особенную нагрузку испытывают жители сельских территорий и сельхозпроизводители, чья деятельность напрямую зависит от стоимости горючего.

В своем обращении законодатели подчеркивают, что правительство обладает полномочиями ограничивать цены на важнейшие продукты питания, однако аналогичных рычагов для топливного рынка не предусмотрено. В связи с этим депутаты просят ФАС провести детальную проверку поставщиков горючего на предмет нарушения антимонопольных норм.

