ФАС попросили срочно вмешаться из-за роста цен на топливо
ТАСС: Депутаты просят ФАС проверить цены на топливо в России
Фото: [ФАС России/Медиасток.рф]
Парламентарии потребовали от антимонопольной службы проверить обоснованность резкого подорожания бензила и дизеля. По их данным, стоимость топлива увеличивается вдвое быстрее официальной инфляции. Об этом также сообщил ТАСС.
Инициативу проявило руководство думской фракции КПРФ, направив официальное обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Они указывают, что на минувшей неделе темпы роста цены достигли максимального уровня с начала года. Особенную нагрузку испытывают жители сельских территорий и сельхозпроизводители, чья деятельность напрямую зависит от стоимости горючего.
В своем обращении законодатели подчеркивают, что правительство обладает полномочиями ограничивать цены на важнейшие продукты питания, однако аналогичных рычагов для топливного рынка не предусмотрено. В связи с этим депутаты просят ФАС провести детальную проверку поставщиков горючего на предмет нарушения антимонопольных норм.
