ФАС потребовала от аэропортов обеспечить пассажиров бесплатной водой

Питьевая вода в российских аэропортах должна стать для пассажиров бесплатной. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, передает ТАСС.

Он отметил, что ФАС потребовала от всех крупных аэропортов РФ обеспечить граждан бесплатной питьевой водой. По его словам, в ведомство начали поступать многочисленные жалобы на завышенные цены на воду в стерильных зонах аэропортов не только Москвы и Московского региона, но и других регионов.

«УФАС проверят наличие компаний, которые занимают доминирующее положение именно в так называемой стерильной зоне аэропорта. Если там будут нарушения, мы будем применять меры», — сказал Шаскольский.

Он указал на то, что для решения этой проблемы на территориях перевозочных секторов должны появиться бесплатные источники питьевой воды.

Особую актуальность эта проблема приобретает в летний период, когда потребность в питьевой воде значительно возрастает. Таким образом, высокие температуры и длительное пребывание в зонах ожидания делают наличие бесплатной и доступной воды важнейшим вопросом для комфорта и здоровья пассажиров.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, прокомментировал ситуацию с передачей под контроль государства аэропорта Домодедово.