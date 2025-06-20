Путин прокомментировал ситуацию с аэропортом Домодедово

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2025, подчеркнул, что затянувшийся конфликт вокруг аэропорта Домодедово, приведший к судебному вердикту, не следует трактовать как национализацию.

По его словам, разбирательства тянутся уже долгое время и закономерно завершились вынесением судебного решения. Путин пояснил, что процедура национализации четко регламентирована законодательством и в данном случае соответствующие правовые нормы не были задействованы.

Ранее сообщалось, что Росимущество стало обладателем операционных компаний аэропорта Домодедово.