ФАС проведет проверку ограничения доступа провайдеров в жилые комплексы ПИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы, построенные застройщиком ПИК, следует из ответа главы ведомства Максима Шасколького на запрос вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР). Документ был предоставлен РИА Новости.

В документе акцентируется внимание на том, что в случае обнаружения признаков несоблюдения антимонопольных норм по итогам анализа, Федеральная антимонопольная служба примет меры антимонопольного воздействия.

«Антимонопольным органом инициирована проверка в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика „ПИК“ для оказания услуг связи жильцам», — сказано в документе.

Антимонопольный орган обратился к региональным жилищным инспекциям с запросом о предоставлении информации о компаниях, которые управляют многоквартирными домами в жилых комплексах, построенных девелопером.

В ФАС также сообщили, что был направлен запрос в адрес крупнейших интернет-провайдеров с просьбой предоставить информацию о случаях ограничения доступа в многоквартирные дома для оказания услуг связи в жилых комплексах ПИК. В запросе также содержится просьба предоставить информацию о переписке с управляющими компаниями и другими лицами, связанной с доступом в многоквартирный дом.

«Это важный шаг, ведь доступ к связи — социально значимая услуга, и граждане не должны страдать из-за монополизации рынка или бездействия управляющих компаний», — заключил Чернышов.

Ранее сообщалось, что ФАС сочла законной цену 650 руб. за стакан воды в «Кофемании».