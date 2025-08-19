ФАС утвердила повышение минимальной стоимости техосмотра легковых автомобилей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила изменения в методике расчета стоимости технического осмотра транспортных средств, которые вступят в силу с 2026 года, пишет «Коммерсантъ».

Согласно новым правилам, минимальная допустимая цена техосмотра для легковых автомобилей повысится с нынешних 913 руб. до 1,3 тыс. руб., что составит увеличение более чем на 40%.

Одновременно с этим планируется введение дополнительной пошлины в размере 500 руб. за передачу сведений о пройденном техосмотре в единую базу данных Министерства внутренних дел (МВД).

В настоящее время ведутся межведомственные консультации между ФАС, МВД и Министерством финансов РФ по вопросу распределения данной финансовой нагрузки — будет ли она возложена на операторов техосмотра или непосредственно на автовладельцев.

Региональные власти ежегодно устанавливают тарифы на технический осмотр на основе федеральной методики. При отсутствии необходимого кворума для принятия решения субъекты федерации будут проводить самостоятельную индексацию тарифов с учетом уровня инфляции и установленного минимального лимита.

Ожидается, что данные изменения затронут около 6 млн владельцев транспортных средств по всей стране. Эксперты отмечают, что повышение стоимости техосмотра связано с растущими расходами операторов и необходимостью модернизации инфраструктуры пунктов технического осмотра.

Введение новой пошлины за передачу данных также объясняется затратами на обслуживание и развитие информационных систем учета.

Критики инициативы, со своей стороны, указывают на дополнительную финансовую нагрузку на граждан в условиях и без того высокого уровня инфляции и роста цен на автомобильное обслуживание.

