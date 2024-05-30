Фасадные работы начались в детском саду в поселке Селятино под Наро-Фоминском

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения МАОУ Селятинская СОШ № 2, на объекте приступили к работам по устройству фасада. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 40 рабочих и две единицы техники. Ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных сетей и гидроизоляции фундамента, чистовая отделка второго этажа», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит заменить фасад и кровлю, полы, окна, двери и входную группу, покрасить стены, полностью заменить оборудование, мебель и игрушки. Прилегающую территорию благоустроят и сделают доступной для маломобильных граждан. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.