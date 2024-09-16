В России введут уголовную ответственность за дипфейки

Документ будет рассмотрен в понедельник, 16 сентября.

Если законопроект одобрят, то изменения будут внесены в такие статьи, как «Клевета», «Мошенничество», «Кража», «Вымогательство» и друге.

Нарушителей ждут серьезные наказания.

Так, штраф за клевету с использованием дипфейк-технологий будет составлять до 1,5 млн рублей. Также преступнику могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее экс-помощник президента РФ Клименко назвал способы обзаведения мошенниками передовыми технологиями.