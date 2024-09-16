В России введут уголовную ответственность за дипфейки
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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предполагающий введение нового квалифицирующего признака в нескольких статьях УК РФ. Речь идет об использовании дипфейк-технологий, сообщает ТАСС.
Документ будет рассмотрен в понедельник, 16 сентября.
Если законопроект одобрят, то изменения будут внесены в такие статьи, как «Клевета», «Мошенничество», «Кража», «Вымогательство» и друге.
Нарушителей ждут серьезные наказания.
Так, штраф за клевету с использованием дипфейк-технологий будет составлять до 1,5 млн рублей. Также преступнику могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Ранее экс-помощник президента РФ Клименко назвал способы обзаведения мошенниками передовыми технологиями.