«Фастфуд для бесов»: эзотерик раскрыла, чем опасны сатанинские символы

Людей во все времена интересовал страшный мир Сатаны. В США существуют церкви, в которых поклоняются дьяволу. Сатанинские символы повсюду. Даже на детских толстовках и футболках можно обнаружить соответствующие принты. Игрушки, мультфильмы, фильмы ужасов.

Известная эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, почему игры с дьяволом могут очень плохо закончится.

«Люди, которые играют в сатанизм, пытаются одеваться специфически, изображают из себя очень жестких черных людей — их инфернальные сущности быстро берут это себе на заметку», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Бесы не относятся к таким людям серьезно, но они могут стать легкой энергетической добычей для этих темных сущностей, уверена эзотерик.

«Скорее они для них будут самым быстрым питанием, таким «фастфудом». То есть, если нужно будет забрать энергию, подкрепиться — пожалуйста, целая армия таких вот людей, которые поигрывают в дьявольские игры, но это именно игра», — добавила Абравитова.

Таких людей очень легко напугать, но не всегда есть дорога назад.

«Если их прижать, как говорится, испугать, то они тут же побегут в церковь грехи замаливать и скажут, что это все несерьезно. Поэтому вот такие игрунки рискуют своей жизнью, и если эти игры у них быстро не заканчиваются, то они попадают не в дьявольский отряд, а на обед к дьяволу», — заключила собеседница издания.

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