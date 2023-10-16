«Фаза сумасшествия»: эзотерик рассказала, когда война в Израиле вспыхнет с новой силой

Мир переходит на новые, более высокие вибрации, уверены эзотерики. Именно поэтому человечество затянуло в воронку насилия, которая расширяется с каждым днем. Пандемия, вооруженные конфликты, внезапно вспыхивающие на разных концах земного шара, — вот уже и Ближний Восток оказался в огне. Палестино-израильский конфликт, который тлел более пятидесяти лет, вылился в жестокую и кровопролитную войну.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему нас накрывает с головой волной насилия и когда все это закончится. По ее словам, мир вошел в фазу сумасшествия.

«Сейчас происходит переход на новые вибрации не только планеты Земля, но и всей планетарной системы. Происходит это уже несколько десятилетий по усиливающейся экспоненте. Это не только природные и техногенные катастрофы. Такое впечатление, что люди сходят с ума год от года», — заявила Абравитова.

Она отметила, что всеобщее помешательство, которое мы наблюдаем, трудно назвать тихим — скорее буйным.

«На наших глазах будет твориться совершенно новая история. Все уже началось, но то, с чем мы столкнемся в ближайшее время, удивит нормальных людей очень сильно», — пояснила эзотерик.

Собеседница издания подчеркнула, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.

«Она вот-вот начнется. Можно даже сказать, что она уже началась, а мы являемся и участниками, и наблюдателями одновременно. Сейчас цивилизация людей вошла в такую острую фазу, которая еще будет развиваться», — предсказала Абравитова.

Пик, продолжила она, мы увидим в декабре этого года.

«Декабрь, как и август — месяцы, на которые традиционно приходятся пики различных событий. В декабре мы откроем рты и будем удивляться, потому что увидим то, чего еще никогда не видели. Нам придется адаптироваться к новым условиям жизни, а те, кто этого не сделают — погибнут», — заключила собеседница издания.

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