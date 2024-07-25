ФБК толкает россиян на преступления с помощью Telegram-бота для донатов

Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК*) запустил опасный Telegram-бот для донатов, что подставляет жертвователей. Финансирование экстремистской организации может обернуться для них лишением свободы. RT изучил, как беглые экстремисты обманывают россиян и собирают их данные.

Оппозиционеры запустили бот, где якобы гарантируют анонимность частным спонсорам. Организовали это таким образом, что аккаунт может получить только один адрес кошелька в сутки. При этом на сайте ФБК генератор биткоин-кошельков используется неограниченное количество раз. Получается, что такие переводы на самом деле не защищают данные пользователей, так как цепочка транзакций будет длинной и легко просматриваемой. Отследить путь перевода можно вплоть до личного кошелька человека. Дополнительно анонимности угрожает требование указывать регион проживания.

Такие новинки могут говорить о том, что в рядах ФБК начался лидерский кризис. В рядах экстремистов пытаются установить главного финансиста. В качестве примера можно назвать Леонида Волкова**: уже долгие годы пожертвования идут на его личный кошелек, а не на общие счета. Особенно яро за лидерство борется Мария Певчих**.

«Идет борьба за донаты и за то, чтобы распоряжаться итоговой суммой. При Волкове эта деятельность велась очень непрозрачно. Он уже занимался махинациями, и я его разоблачал. Года четыре назад у него уже не сходился баланс на биткоин-кошельке: тогда поступила одна сумма, а он декларировал другую, гораздо меньшую. У других членов ФБК есть подозрения по поводу Волкова», — рассказал RT юрист Илья Ремесло.

Если бот успешно себя покажет, то Волков потеряет контроль над пожертвованиями из России. Программа в Telegram рассчитана на сбор данных, которые позволят предоставить отчет в ФБК. Вот только возможность донатить через бот экстремистским организациям — это уголовное преступление. Рискнувшие россияне могут пройти по статье 282.3 УК РФ и понести ответственность, вплоть до лишения свободы на 10 лет.

Ранее сообщалось, что Запад готовит дочь Навального на смену действующему руководству ФБК.

*Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ

**Физлица, признанные иностранными агентами