ФБР начало расследование по гранту Байдена на экологические проекты

Газета The Washington Post сообщила , что ФБР проводит допросы работников природоохранного ведомства в связи с расследованием, касающимся выделения $20 млрд на экологические проекты по инициативе экс-президента Джо Байдена. Источниками информации выступили информированные лица.

Расследование началось после обращения нового главы Агентства по охране окружающей среды, назначенного действующим президентом Дональдом Трампом. В заявлении утверждалось о неконтролируемом расходовании выделенных средств.

Предметом проверки являются гранты Фонда уменьшения выбросов парниковых газов, учрежденного Джо Байденом в 2022 году. Целью фонда является привлечение инвестиций в развитие технологий альтернативной энергетики.

Ранее сообщалось, что Киев отказался подписывать меморандум с Байденом после победы Трампа.