Федеральное правительство США судится со штатом из-за стоимости яиц

Министерство юстиции США подало иск против штата Калифорния из-за законов, регулирующих птицеводство, которые, по мнению ведомства, привели к росту цен на яйца по всей стране, сообщает РИА Новости .

В заявлении минюста утверждается, что калифорнийские законы создают «обременительную волокиту» для производителей яиц и нарушают пункт о верховенстве федерального права над правом штатов. Иск направлен против губернатора Гэвина Ньюсома, генерального прокурора Роба Бонты и других чиновников штата.

По данным ведомства, законы Калифорнии налагают на фермеров дорогостоящие требования, что приводит к повышению цен на яйца для потребителей. При этом в минюсте отмечают, что калифорнийские нормативные акты запрещают фермерам использовать общепринятые методы ведения сельского хозяйства, которые ранее помогали поддерживать доступные цены на яйца.

Напомним, что ранее США столкнулись с резким ростом цен на яйца, частично обусловленным эпидемией птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, что в России птицефабрики озадачены низкой стоимостью яиц.